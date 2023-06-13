Російські окупанти мінують завод "Кримський титан" в Армянську на кордоні Херсонщини та окупованого Криму. Загарбники готують терористичний акт з викидом майже 200 тонн аміаку. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Сценарії можуть бути різні. Насамперед це може бути демонстративний шантаж, оскільки низка дій, які вживають окупанти, носять демонстраційний характер. Тобто це продовження терористичного шантажу, який ми бачимо зокрема по Запорізькій станції і по інших об'єктах.

Також це розгляд сценарію виведення з ладу підприємства на випадок відступу та втечі рашистських окупантів. Власне путін не приховує, що деіндустріалізація України - це геноцидна практика,яка є складовою цієї війни росії проти України, насправді є однією маніакальних задач і цілей російського диктатору та його режиму....

Ми бачимо вивезення українських підприємств, порізані українські заводи, пограбовані цехи. Це практика, яка була на окупованому Донбасі весь час і продовжується на тимчасово окупованих територіях.

Інші сценарії - це розгляд повномасштабного теракту, воєнного злочину, який рашисти здійснили на Каховські ГЕС.