Рашисти готують теракт на хімзаводі "Кримський титан" - Юсов (відео) [ Редагувати ]
Російські окупанти мінують завод "Кримський титан" в Армянську на кордоні Херсонщини та окупованого Криму. Загарбники готують терористичний акт з викидом майже 200 тонн аміаку. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
Сценарії можуть бути різні. Насамперед це може бути демонстративний шантаж, оскільки низка дій, які вживають окупанти, носять демонстраційний характер. Тобто це продовження терористичного шантажу, який ми бачимо зокрема по Запорізькій станції і по інших об'єктах.
Також це розгляд сценарію виведення з ладу підприємства на випадок відступу та втечі рашистських окупантів. Власне путін не приховує, що деіндустріалізація України - це геноцидна практика,яка є складовою цієї війни росії проти України, насправді є однією маніакальних задач і цілей російського диктатору та його режиму....
Ми бачимо вивезення українських підприємств, порізані українські заводи, пограбовані цехи. Це практика, яка була на окупованому Донбасі весь час і продовжується на тимчасово окупованих територіях.
Інші сценарії - це розгляд повномасштабного теракту, воєнного злочину, який рашисти здійснили на Каховські ГЕС.
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Російські окупанти мінують завод "Кримський титан" в Армянську на кордоні Херсонщини та окупованого Криму. Загарбники готують терористичний акт з викидом майже 200 тонн аміаку. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони
У світової спільноти практично не має сумнівів у тому, що саме росія підірвала дамбу Каховського водосховища. Водночас млява реакція союзників України пояснюється бажанням отримати підтвердження теракту рашистів від власних розвідок і незалежних джерел
Тим часом, у російському регіоні - неспокійно. Там триває рейд бійців російського добровольчого корпуску та легіонерів. Вони досягли певних успіхів. У той час як росія - своїми силами продовжує знищувати там власні ж населені пункти. Даніїл Снісар продовжить тему.
Він діятиме на базі 129-ої Криворізької окремої бригади тероборони. Нині військові опановують нове сучасне обладнання. За його допомогою бійці зможуть не лише ефективно пильнувати за всіма рухами ворога на передовій, а й оперативно доправляти на позиції противника вибухонебезпечні подарунки різного калібру та потужностей.
Отруйна хмара, яка накриє відразу три країни. У Криму окупанти готують провокацію на заводі "Кримський Титан". Територію підприємства активно зараз обкладають вибухівкою.