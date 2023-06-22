Вибух у багатоповерхівці Києва: кількість жертв зросла [ Редагувати ]
Через вибух у багатоповерхівці Києва, який стався у четвер, 22 червня, з-під завалів будинку в Дніпровському районі рятувальники дістали ще одне тіло. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.
Так, знайдено тіло загиблої жінки.
Пошуково-рятувальна операція триває.
За попередніми даними рятувальників, вибух стався на сьомому поверсі, зруйновані та пошкоджені квартири на 6, 7 і 8 поверхах.
Відомо, що вибух стався о 03:45 у 16-триповерховому будинку по вул. Малишка. Попередньо, вибух спричинив витік газу, внаслідок чого сталось руйнування на 7,8 поверхах, загорання на площі 250 м.кв. Зруйновано 4 квартири.
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