"Це податки для споживача": повернення акцизів і ПДВ на пальне призведе до стрибка цін (відео) [ Редагувати ]
З 1 липня акциз на бензин зросте більш ніж удвічі - зі 100 євро на тисячу літрів до майже 214 євро, на дизпаливо - зі 100 до 139 євро, на скраплений газ залишиться на довоєнному рівні - 52 євро. ПДВ на пальне знову становитиме 20%. Це відіб'ється на гаманці кінцевого споживача та призведе до подорожчання бензину та дизеля. Пр оце в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.
Повертаємось до "довоєнних" показників, зростає акцизний збір, ПДВ з 7% до 20%. І відповідно це є податки для споживача. Тобто вони будуть включені в ціну і будуть штовхати її догори.
По бензинах податкове навантаження зростає на 11 грн за літр, по дизельному пальному - до 8 грн за літр, по скрапленому газу - до 3 грн.
Відповідно будуть поступово ці податки включатися в ціну в міру того, як пальне з новими податками буде оформлюватися...
Протягом липня старі запаси пального будуть повністю заміщені новими, з новими податками, і протягом цього місяця будемо мати поступове зростання цін. Найбільше звичайно це бензин, трохи менше буде дизпального і скраплений раз я думаю у межах 3 грн за літр.
Пом'якшити ефект від різкого збільшення податкового навантаження можна за умови зниження націнки на паливо власниками АЗС. Також на ціни впливатиме ціна нафти на світових ринках.
Ціна на пальне вона складається не тільки з податків. Вона складається з закупівельної вартості, а фактично це світова ціна. Тому якщо ми в липні, наприклад, отримаємо зниження цін у світі, то це зможе трошки компенсувати зростання податкової складової.
І ще одна складова ціноутворення - це націнка заправних станцій. І я думаю, що за рахунок цієї складової буде частково компенсоване податкове навантаження. Думаю, що десь 2-3 грн на літр поточна націнка має знизитись. І тим чином зробити це підвищення не таким суттєвим.
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