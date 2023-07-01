З 1 липня акциз на бензин зросте більш ніж удвічі - зі 100 євро на тисячу літрів до майже 214 євро, на дизпаливо - зі 100 до 139 євро, на скраплений газ залишиться на довоєнному рівні - 52 євро. ПДВ на пальне знову становитиме 20%. Це відіб'ється на гаманці кінцевого споживача та призведе до подорожчання бензину та дизеля. Пр оце в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Повертаємось до "довоєнних" показників, зростає акцизний збір, ПДВ з 7% до 20%. І відповідно це є податки для споживача. Тобто вони будуть включені в ціну і будуть штовхати її догори.

По бензинах податкове навантаження зростає на 11 грн за літр, по дизельному пальному - до 8 грн за літр, по скрапленому газу - до 3 грн.

Відповідно будуть поступово ці податки включатися в ціну в міру того, як пальне з новими податками буде оформлюватися...

Протягом липня старі запаси пального будуть повністю заміщені новими, з новими податками, і протягом цього місяця будемо мати поступове зростання цін. Найбільше звичайно це бензин, трохи менше буде дизпального і скраплений раз я думаю у межах 3 грн за літр.