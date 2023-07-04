У Камчатському краї рф розбився винищувач МіГ-31 [ Редагувати ]
У Камчатському краї рф винищувач МіГ-31 зазнав аварії під час виконання навчального польоту.
Про це повідомляють росЗМІ.
У Тихоокеанському флоті повідомляється, що літак виконував політ без боєкомплекту.
До місця аварії направили пошуково-рятувальні сили.
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