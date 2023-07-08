"Київ вистояв, Україна вистояла": Герой України назвав "секрет" [ Редагувати ]
У суботу, 8 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" Герой України, старший лейтенант Збройних сил України, 24-та бригада Ігор Дикун розповів, у чому секрет того, що Київ та Україна вистояли у нападі рф у перші дні.
По-перше - це мужність і рішучість українських військових, добровольців та всіх силових структур. Розуміння того, що позаду них діти, сімʼї, дружини, батьки. Враховуючі те, що ті звірства, які противник чинив у перші дні не лякали нас, але лише додавала ярості та бажання знищити оцю орду зі сходу.
"По-друге, якщо реально взяти, навіть з доби козачини - це винахідливість українців, вміння враховувати місцевість, водні перешкоди, підтримку населення. Всі ці чинники допомогли і допомагають чинити опір московській армії", - додав він.
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