Наказав вдарити по Вінниці "Калібрами": адміралу флоту рф повідомили про підозру [ Редагувати ]
Україна повідомила про підозру колишньому командувачу Чорноморського флоту росії Ігорю Осіпову, який організував масовану повітряну атаку по Вінниці 14 липня 2022 року. Про це повідомляється у Telegram-каналі Служби безпеки України.
Тоді за його наказом ворог здійснив удар по українському місту ракетами "Калібр" з російського бойового надводного корабля, що базувався поблизу мису Фіолент Кримського півострова.
На підставі зібраних доказів Осіпову повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни поєднаних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Нагадаємо, що на початку цього року СБУ повідомила йому про підозру за організацію систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах.
Осіпову вже було повідомлено про підозру за двома статтями КК України:
- ч. 2 ст. 437 - планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни;
- ч. 3 ст. 110 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
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