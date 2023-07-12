Україна повідомила про підозру колишньому командувачу Чорноморського флоту росії Ігорю Осіпову, який організував масовану повітряну атаку по Вінниці 14 липня 2022 року. Про це повідомляється у Telegram-каналі Служби безпеки України.

Тоді за його наказом ворог здійснив удар по українському місту ракетами "Калібр" з російського бойового надводного корабля, що базувався поблизу мису Фіолент Кримського півострова.

На підставі зібраних доказів Осіпову повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни поєднаних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, що на початку цього року СБУ повідомила йому про підозру за організацію систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах.

Осіпову вже було повідомлено про підозру за двома статтями КК України: