У ЗСУ показали відео ураження складу ракетного озброєння окупантів у Луганській області [ Редагувати ]
У неділю, 16 червня, у тимчасово окупованому Ювілейному, Луганської області, було чути звуки, схожі на вибухи. Їх чули близько 10:00.
Про це повідомляє "СтратКом" ЗСУ.
Як з'ясувалось пізніше, вибухи - це результат влучання українських військових в склад ракетного озброєння росіян. За попередніми даними, гучно було в районі території шахти "Мащинська".
"Фото та відео ураження Силами оборони України складу ракетного озброєння в тимчасово окупованому Ювілейному, що у Луганській області", - сказано в повідомленні.
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