У неділю, 16 червня, у тимчасово окупованому Ювілейному, Луганської області, було чути звуки, схожі на вибухи. Їх чули близько 10:00.

Про це повідомляє "СтратКом" ЗСУ.

Як з'ясувалось пізніше, вибухи - це результат влучання українських військових в склад ракетного озброєння росіян. За попередніми даними, гучно було в районі території шахти "Мащинська".

"Фото та відео ураження Силами оборони України складу ракетного озброєння в тимчасово окупованому Ювілейному, що у Луганській області", - сказано в повідомленні.