Сили оборони знищили 1210 окупантів і 164 одиниці ворожої техніки [ Редагувати ]
Сили оборони за добу знищили 1210 окупантів і 164 одиниці ворожої техніки. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 491080 (+1210) осіб,
- танків - 7560 (+13) од,
- бойових броньованих машин - 14595 (+43) од,
- артилерійських систем - 12639 (+36) од,
- РСЗВ - 1071 (+0) од,
- засоби ППО - 801 (+1) од,
- літаків - 354 (+1) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10108 (+35),
- крилаті ракети - 2203 (+3),
- кораблі /катери - 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 17169 (+65) од,
- спеціальна техніка - 2075 (+6).
Напередодні 93-а бригада знищила російську колону під Андріївкою на Донеччині.
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