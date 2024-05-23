У четвер, 23 травня, в ефірі телемарафону "єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник Сумської ОВА Володимир Артюх розповів про оперативну ситуацію на Сумщині.

Ситуація стабільно напружена. Постійні обстріли, це вже продовжується багато місяців, багато років. Прикордонні громади найбільше страждають.

"Пару годин тому був обстріл населеного пункту Олександрівка з авіаційних засобів ураження, керованими ракетами. Завдячуючи Богу та нашим Збройним силам, сьогодні постраждалих серед цивільного населення не було відмічено", - сказав він.