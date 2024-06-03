Чехія оплатить українським біженцям повернення додому [ Редагувати ]
Міністерство внутрішніх справ Чехії запустило пілотний проект добровільного повернення біженців на Батьківщину, повідомляє радіостанція Prague International. Міністерство оплатить автобусні квитки для 400 осіб та забезпечить перевезення на машинах швидкої допомоги для 30 пацієнтів.
Концепція добровільного повернення була схвалена урядом у середині травня. Уточнюється, що на реалізацію проекту було виділено 5,5 млн чеських крон ($240 тис.). Біженці зможуть скористатися правом на повернення лише один раз. Проект триватиме з червня до листопада 2024 року.
Послугами проекту з повернення скористається лише невелика частина біженців, розповіла директорка Асоціації інтеграції та міграції Магда Фальтова. Здебільшого це будуть ті люди, які не мають грошей або мають проблеми зі здоров'ям.
За квітневими даними МВС республіки, у Чехії мешкало майже 339 тис. людей, які отримали тимчасовий захист.
У середині квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення мобілізації. Після цього влада України ввела заборону на видачу внутрішніх та закордонних паспортів військовозобов'язаним чоловікам, які перебувають за межами країни. З 23 квітня було припинено всі консульські дії для українців призовного віку.
Нагадаємо, з 23 квітня українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг за наказом МЗС України.
Наступного дня Кабмін оприлюднив постанову, згідно з якою паспорти чоловікам призовного віку можуть оформляти лише всередині України, а не в іноземних дипломатичних установах.
Доступ до консульських послуг отримають згодом тільки чоловіки з дійсними військово-обліковими документами, які оновили свої дані в ТЦК.
Наприкінці квітня віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанишина заявляла, що керівництво країни не планує насильно повертати співвітчизників за кордоном на Батьківщину. За її словами, їм потрібно лише уточнити свої дані у ТЦК, але це не означає автоматичного відправлення на фронт.
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