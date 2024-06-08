Більшість українців, користуючись персональним комп'ютером чи ноутбуком, переживають, щоб не "підхопити" вірус. Але турбуватися треба не лише про це.

Так, неабияку роль грає і програмне забезпечення вашого ПК, яке також має бути безпечним. Щоб воно не працювало проти вас, варто дотримуватися певного переліку правил. А саме: