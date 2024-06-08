В Генштабі ЗСУ дали важливі поради з кібербезпеки [ Редагувати ]
Більшість українців, користуючись персональним комп'ютером чи ноутбуком, переживають, щоб не "підхопити" вірус. Але турбуватися треба не лише про це.
Так, неабияку роль грає і програмне забезпечення вашого ПК, яке також має бути безпечним. Щоб воно не працювало проти вас, варто дотримуватися певного переліку правил. А саме:
- завантажуйте ліцензійне програмне забезпечення та застосунки лише з офіційних магазинів чи вебсайтів розробника;
- вчасно оновлюйте операційну систему та антивірусне програмне забезпечення;
- регулярно скануйте ваші пристрої за допомогою антивірусу на наявність вірусів та шкідливих програм;
- використовуйте вбудований в операційну систему фаєрвол; фаєрвол - це своєрідний "захисний бар'єр", який блокує небезпечний контент і шкідливе з'єднання, щоб запобігти проникненню вірусів та інших шкідливих програм на пристрій;
- встановлюйте складні та унікальні паролі на ваші пристрої;
- будьте обережні зі спливаючими вікнами-сповіщеннями, які можна побачити на різних сайтах і сервісах, приклад такого вікна – "Підписатися на сповіщення сайту". Перед тим, як підписатися на отримання будь-яких сповіщень, звертайте увагу на те, які доступи ви надаєте;
- будьте обережними з посиланнями, файлами, які відкриваєте та сайтами, на які переходите;
- перевіряйте мобільні додатки перед їх завантаженням.
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