Німеччина розглядає передачу Україні ще однієї батареї Patriot - Bloomberg [ Редагувати ]
Влада Німеччини обговорює можливість відправки в Україну ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot.
За інформацією джерел видання, ще одна система Patriot має доповнити три батареї від Німеччини, дві з яких уже в Україні, а третю Берлін обіцяв надати у квітні.
Співрозмовники Bloomberg зазначають, що остаточного рішення щодо передачі четвертої системи Patriot у Німеччині поки що не ухвалили.
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