Четвертий день у в'язниці. Засновника "Вікілікс" відправили за ґрати до Белмаршу. Це чоловіча тюрма максимально суворого режиму. Що чекає на Джуліана Ассанжа далі - розкаже наш кореспондент у Лондоні Світлана Чернецька.

У Лондонській в'язниці "Белмарш" утримують особливо небезпечних злочинців - як от терористів і мафіозі. Її ще називають "британською Гуантанамо".

Наразі засновник Wikileals є фігурантом трьох кримінальних справ. У Великій Британії, Швеції та Сполучених Штатах. Британія визнала його винним у порушенні умов звільнення під заставу. Йому загрожує до 12 місяців за ґратами. Тривалість покарання найближчим часом визначить суд. А вже другого травня відбудеться судове засідання з приводу екстрадиції Ассанжа до США. Там його звинувачують у змові з метою злому секретного урядового комп'ютера. Йдеться про документи Пентагону з грифом "таємно", які оприлюднила організація Wikileals .

"Європейський Союз має зробити все, щоб захистити журналіста від політичного переслідування. Ми закликаємо уряди Німеччини та Іспанії надати політичний притулок Джуліану Ассанжу. Європейська рада й ЄС мають забезпечити його захист та завадити екстрадиції Ассанжа до США", - говорить Севім Дагделен, депутат парламенту Німеччини.

Що ж до кримінальної справи у Швеції, то це історія 2010 року. Одразу дві жінки звинуватили Ассанжа у зґвалтуванні. Та оскільки він перебував на території посольства Еквадору в Лондоні, справу довелося закрити, через відсутність підозрюваного. Утім, тепер, коли Ассанж опинився в руках британської "Феміди" - шведські прокурори переглядають справу і цілком можуть знову її відкрити. І теж запросити екстрадиції Ассанжа для правосуддя.

"Я впевнений, що Ассанж має відповісти на всі запитання стосовно сексуальних звинувачень. І не проти видачі його Швеції. Але я не погоджуюся з його екстрадицією до США, - адже вірю, що "Вікілікс" розповіла нам правду про те, що коїлося у Афганістані та Іраку", - говорить Джеремі Корбін, лідер партії лейбористів Великої Британії

За законом, саме Велика Британія має вирішувати, куди відправляти Ассанжа - до Швеції чи до США.