Пилоты самолета Sukhoi Superjet 100 допустили несколько ошибок, которые косвенно повлияли на распространение пламени. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на источники.

По данным агентства, сотрудники Следственного комитета и Росавиации установили, что после приземления самолета пилоты открыли в кабине боковое окно. Это действие могло усилить тягу воздуха и скорость горения.

Также ситуация могла усугубиться из-за того, что пилоты не выключили двигатели самолета сразу после посадки.

"Двигатели работали до того момента, пока их не потушили", - рассказал источник.

Сейчас сотрудники Росавиации проводят внеплановую проверку системы обучения пилотов Аэрофлота после авиакатастрофы в Шереметьево.

Напомним, вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины.