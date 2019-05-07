Трагедия в "Шереметьево": следователи назвали фатальные ошибки пилотов [ Редактировать ]
Пилоты самолета Sukhoi Superjet 100 допустили несколько ошибок, которые косвенно повлияли на распространение пламени. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на источники.
По данным агентства, сотрудники Следственного комитета и Росавиации установили, что после приземления самолета пилоты открыли в кабине боковое окно. Это действие могло усилить тягу воздуха и скорость горения.
Также ситуация могла усугубиться из-за того, что пилоты не выключили двигатели самолета сразу после посадки.
"Двигатели работали до того момента, пока их не потушили", - рассказал источник.
Сейчас сотрудники Росавиации проводят внеплановую проверку системы обучения пилотов Аэрофлота после авиакатастрофы в Шереметьево.
Напомним, вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины.
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