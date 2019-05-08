САП допросила спикера Рады Андрея Парубия по делу относительно нецелевого использования средств. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря председателя Верховной Рады Андрей Ковалев.

Читайте также Депутаты собирают подписи за отставку Парубия

"Вчера в средствах массовой информации была распространена информация, что якобы Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало уголовное производство против Председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Председатель Верховной Рады сегодня безотлагательно инициировал проведение допроса в этом уголовном производстве и прибыл на встречу к прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который ведет это дело", - заявил Ковалев.

Читайте также Роспуск Верховной Рады: Зеленский выступил с заявлением

По его словам, во время допроса было выяснено, что дело возбуждено по заявлению бывшего работника Аппарата Верховной Рады Украины. Экс-сотрудник утверждает, что подразделение Аппарата ВРУ, основанного в 2002 году, создавался незаконно. Ковалев отметил, что Парубий не имеет отношения к созданию никаких подразделений Верховной Рады Украины, в частности и в 2002 году.

Ранее народные депутаты начали собирать подписи за отставку Парубия. Также Владимир Зеленский написал письмо спикеру Верховной Рады.