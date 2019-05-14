Верка Сердючка показала, как отдыхает с мамой перед "Евровидением" (фото) [ Редактировать ]
Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, опубликовал на своей странице в Facebook фото с "мамой" - Инной Белоконь в Израиле.
Как известно, Данилко выступит на песенном конкурсе "Евровидение-2019", который проходит в Тель-Авиве, в качестве приглашенной звезды. Артист опубликовал в социальных сетях снимки, где он и Инна Белоконь, актриса, исполняющая роль мамы Верки Сердючки, отдыхают возле моря.
Раньше сообщалось о том, что Верка Сердючка эффектно появилась на открытии "Евровидения 2019". Верка Сердючка поехала на "Евровидение-2019".
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