Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, опубликовал на своей странице в Facebook фото с "мамой" - Инной Белоконь в Израиле.



Как известно, Данилко выступит на песенном конкурсе "Евровидение-2019", который проходит в Тель-Авиве, в качестве приглашенной звезды. Артист опубликовал в социальных сетях снимки, где он и Инна Белоконь, актриса, исполняющая роль мамы Верки Сердючки, отдыхают возле моря.

Раньше сообщалось о том, что Верка Сердючка эффектно появилась на открытии "Евровидения 2019". Верка Сердючка поехала на "Евровидение-2019".