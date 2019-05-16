Австрійський парламент заборонив носити хіджаб у молодшій школі. Згідно із новим законом у дитячих закладах обмежується право вдягати головні убори з ідеологічних чи релігійних міркувань.

Щоправда на юдейську кіпу дія документу не поширюється. Позаяк вона не закриває волосся. Порушення нового закону передбачає штраф на 440 євро.

На розгляд депутатів уряд виносив його тричі. У жовтні 2017 в Австрії заборонили носити одяг, що закриває обличчя у публічних місцях.