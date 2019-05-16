"Шлепки - не мой уровень": Камалия сделала скандальное заявление об украинском шоу-бизнесе [ Редактировать ]
Известная певица Украины, супруга известного миллиардера Мохаммада Захура Камалия сделала скандальное заявление о звездах украинского шоу-бизнеса, упомянув также и Олю Полякову.
В интервью изданию KP.UA Камалия подчеркнула, что ей очень сложно петь для украинского слушателя, так как ее музыку в стране не ценят. Она сказала, что людям необходимы "песни под водочку" и о "шлепках", а это – не ее уровень.
"В Украине у меня задача подготовиться к туру, написать украиноязычные хиты для нашей публики. Европейские песни мне приходится адаптировать под нашего слушателя, переделывать аранжировку, делать ее проще. Украинцы еще не доросли до уровня европейского слушателя. Там любят музыку намного сложнее, даже если это попса. Здесь мне очень сложно работать, потому что я не "шлепки". Я не позволю себе такое даже петь, это не мой уровень". - сказала Камалия.
"Мой уровень - это джаз, соло, блюз, классика. Мое внутреннее содержание намного сложнее. Здесь народ любит песни, которые бы под водочку зашли, чтобы на свадьбе поплясать. Наш слушатель не любит думать. Он любит, чтобы ему разжевали, в рот положили, он мог это повторить и потанцевать", - добавила артистка.
Ранее сообщалось, что Седокова вернулась в Украину, а также что участницу "Евровидения" жестко раскритиковали за внешний вид.
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