Ірина Геращенко полишає Мінську групу [ Редактировать ]
Ірина Геращенко пішла з посад представника України в гуманітарній підгрупі в Мінську та уповноваженого президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, - про це вона заявила на засіданні неформальної депутатської групи "Мінська платформа".
Також Ірина Геращенко відзвітувала за весь час своє діяльності на посаді, а це майже за 5 років. Зокрема, згадала про 150 заручників, яких вдалося витягти з полону проросійських бойовиків.
Проте, і досі на території РФ та ОРДЛО утримуються політв'язні Кремля та українські полонені.
"Болить, що не вдалося розблокувати питання звільнення політв'язнів в Кремлі, які утримуються у РФ. Представники НЗФ ОРДЛО підтверджують утримання лише 27 громадян України у своїх тюрмах. Ми маємо підтверджену інформацію про утримування в ОРДЛО 81 особу. Ми будемо боротися за кожний метр нашої землі, за кожного нашого українця, які б посади ми не займали", - зазначила Ірина Геращенко, перший віце-спікер Верховної ради України.
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