Прикарпаття знову потерпає від зливи. За кілька годин там випала півмісячна норма опадів. В одному із сіл вода перелилася через дамбу. Підтопило сотні осель.

На місці побувала Жанна Дутчак.

Сильний проливний дощ накрив Івано-Франківськ та приміські села напередодні ввечері. У річках стрімко почала підніматися вода.

"Від 9 до 10 - це вже була в будинку всередині вода. Можна сказати, вода на очах піднімалася", - розповідає Володимир Шатрук, житель села Ямниця.

Вода прибувала дуже швидко. У будинку Володимира її рівень сягнув метра. Нині - майже все майно знищене.

"Ці всі меблі це все, от подивіться, - воно не гідне. Дивіться, диван намок повністю. Ця стінка, там шафа. З цих меблів тут реально нічого не поставиться".

"Не всюди можна було пройти і на великих прохідних машинах. У телефонному режимі, панічних настроїв не було. Де було можливо - люди самі виходили зі своїх помешкань, 4 чоловік треба було надати допомогу по евакуації", - повідомив Ігор Оксентюк, перший заступник начальника Управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

За п'ять годин випала півмісячна норма дощу. Потужний потік води ринув через дамбу у чотирьох місцях. А все тому, що захисну споруду неякісно збудували, - впевнені селяни.

"Камінь на камінь, це складені габіони, а в середині - нічого немає. І тут просочується вода і затоплює. Та то воно через верх йшло", - говорить Тарас Деркач, житель села Ямниця.

На ранок вода почала спадати. Ось такий вигляд має нині село. Більше сотні будинків і досі у воді.

До Ямниці терміново прибули обласні чиновники, просто на місці проводять засідання.

"Дане стихійне лихо треба розглядати в контексті двох проблем. Перше: це відшкодування збитків місцевим мешканцям. Друге: які фінансові кошти треба нині першочергово спрямувати, щоб не дай Бог не повторилося стихійне лихо, яке ми мали сьогодні вночі", - наголосив Олег Гончарук, голова Івано-Франківської облдержадміністрації.

На першочергові роботи з берегоукріплень потрібно більше 6 мільйонів гривень. А поки їх шукають, синоптики знову прогнозують опади. Цього разу - підтоплення загрожує Підліссю, Борщіву та Березівці, - де теж може прорвати дамби.