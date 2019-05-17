Не лише врятували, а й реанімували. Четверо підлітків із містечка Дніпрорудне на Запоріжжі здійснили справжній подвиг. Хто тепер завдячує їм життям - розкажуть наші кореспонденти.

Справжня драма розігралась напередодні ввечері на околиці шахтарського містечка Дніпрорудне. Щойно компанія підлітків прийшла відпочити на ставок, як почули дитячий галас на іншому березі.

"Они начали кричать - помогите. И там из воды руки этого. Ну и Кирилл прыгнул первый, там уже все прыгнули".

Поки хлопці допливли до іншого берега, дитина, яка борсалася у ставку, вже наковталася води. Кирило доплив першим і зміг витягнути хлопчика.

"Ну, я растерялся. Потом приплыл Вадим и сделал ему прямой массаж сердца", - говорить Кирило Яричин, юний рятувальник.

Майже три хвилини, кажуть підлітки, вони намагалися реанімувати 9-річного хлопчика.

"Смотрю пульс на шее, сердце остановилось. Я начинаю делать непрямой массаж сердца. И потихоньку сердце начинает заводится. И он начинает дышать. И мы его перевернули на живот, чтобы вода вся с него выходила", - розповідає Вадим Сухенко, юний рятувальник.

Поки одні рятували, інші - викликали швидку.

"Мы поняли, что скорая не подъедет вот прям сюда. Не заедет она здесь. Здесь нет заезда. Мы понесли его к гаражам, туда хотели к охраннику вынести. Несли его на руках, держали, разговаривали с ним, чтобы он не заснул просто напросто. Думали умрет. Поддерживали с ним беседу", - говорить Сергій, юний рятувальник.

Та коли приїхали швидка, медикам залишилося тільки подякувати хлопцям.

"Молодец. Так держать. Спасибо. Лишаете нас работы. Но, молодцы".

Лікарі кажуть: якби не дії підлітків, вони б Микиту не врятували.

"С учетом окружающей температурной среды и время доезда 6 минут, это была б биологическая смерть. Если до 5 минут - считается клиническая смерть. Когда еще без последствий можно реанимировать человека", - говорить Віктор Махонько, старший фельдшер підстанції швидкої допомоги Дніпрорудного.

Та все ж таки медики залишили Микиту в лікарні. Аби переконатися, що дитина повністю здорова. А вже на ранок хлопець був дома. Виявляється, його зіштовхнули в ставок однолітки. Такі дитячі пустощі ледь не коштували Микиті життя. Проте, і сам він дістав на горіхи - кажуть батьки. За те, що діти пішли до ставка.

"Я чувствую, что все таки где-то есть и наша вина. Потому что мы где-то упустили момент, когда вот позволяли им не послушание такое, быть самостоятельными", - говорить Галина, бабуся врятованого Микити.

Після цього випадку компанія юних рятувальників прославилася на все Дніпрорудне. Хлопців вважають справжніми героями. А в навчальних закладах їх обіцяють відзначити.