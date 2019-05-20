Дощі, град і сильний вітер. На Львівщині досі вирує негода. Синоптики попереджають - це ще не кінець.

Що прогнозують? Знає Христина Гашенко.

Підтоплені вулиці та подвір'я. Подекуди рівень води сягає півметра. Відкачують її рятувальники. Після сильних дощів, на Львівщині залиті десятки дворів.

"У селищі Скнилів, Пустомитівскього району, внаслідок того, що місцева річка Вишенька вийшла з берегів - відбулося підтоплення 27 присадибних ділянок. За ніч рівень води впав самостійно. Залишилося 8 будинків, де рятувальники довідкачали ту воду, яка залишилася", - повідомила Христина Авдєєва, представник прес-служби ДСНС у Львівські області.

Мешканцю Скнилова Володимиру Міллеру пощастило - йго будинок та невеликий город знаходяться на пагорбі. Туди вода не дістала. А ось сад - залило.

"Той канал розливається, - ми так його називаємо. Умовно, - річка, яка тут тече, підтоплює самі низини", - розповідає Володимир Міллер, житель села Скнилів.

Другу добу мешканців Самбора засипає градом. Крижини розміром у 2 сантиметри люди знімають телефонами та викладають відео в соцмережі.

Покращення погоди синоптики чекати не радять. Найближчими днями циклон знову принесе дощі та грози. В області оголошено штормове попередження. Відповідного листа розіслали усім державним установам - щоб керівники попередили людей.

"Сам центр циклону зберігається на території Польщі. По Львівщині будуть проходити атмосферні фронти. Вони будуть проходити і в сьогоднішній вечір і 21, 22, 23", - зазначила Олена Смалюх, т.в.о начальника відділу метеопрогнозів Львівського регіонального гідрометеоцентру.

Наприкінці дня сильний дощ накрив Львів. Він йшов кілька годин. Води було стільки, що дощова каналізації не могли з нею впоратися. Тож, головні вулиці міста перетворилися на справжні річки.

Трамваї та тролейбуси зупинились. Вкрай проблематично було проїхати і машинам, тож водіям довелося оминати залиті дороги іншими шляхами.