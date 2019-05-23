Про ризик підтоплень уряд сповіщає за допомогою СМС-повідомлень

Негода вирує на півдні Польщі. Через паводки жителів кількох сіл евакуювали. Утім, синоптики прогнозують ще сильніші опади. Кажуть: найбільшої небезпеки очікують від розливу річок.

Про ризик підтоплень уряд сповіщає мешканців південних регіонів за допомогою СМС-повідомлень. Також застерігають, що можливі перебої з електропостачанням.