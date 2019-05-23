Від великої води з початку тижня потерпає американський штат Оклахома. Поблизу містечка Брокен-Арроу надзвичайники врятували чоловіка, якого потоками змило з дороги.

Він п'ять годин тримався за паркан і чекав допомоги. По всьому штату - затоплені поселення й автошляхи. Повені почалися після того, як над регіоном пронеслися кілька торнадо.

За прогнозами синоптиків, ближче до кінця тижня можливі шторми.