Закарпаття досі в полоні негоди. Протягом трьох діб в області випала місячна норма дощів. Як будуть "випливати" із ситуації обласні депутати та чиновники? Знає Мар'яна Мартин.

Приблизно опівночі Ірину Чубирко із села Тур'я Поляна розбудив шум. Її хату затопило.

"Ми раптово почали все: холодильники, всю техніку і позираємо", - стурбована Ірина Чубирко, жителька села Тур'я Поляна.

Річка вийшла з берегів. Від ранку рятувальники відкачують воду з будинків.

"Було підтоплено близько 62 дворо-госпордарств, із них - 31 житловий будинок", - повідомив Дмитро Данканич, заступник начальника пожежної рятувальної частини Перечинського району в ДСНС у Закарпатській області.

Мости пошкоджено, а між селами Порошково і Свалявка стався зсув ґрунту.

"Внаслідок підняття рівня річки, внаслідок опадів, відбувся зсув грутну, і дорога в даний момент - перебуває в аварійному стані", - повідомив Віталій Марко, заступник начальника Перечинського районного відділу поліції.

Близько 70 дворів підтопило на Перечинщині.

Ще вчора тут була галявина з альтанками для відпочинку. А от за тими деревами зазвичай протікає річка Тур'я. Через інтенсивні дощі вода вийшла на заплаву і вже, буквально, за кілька сантиметрів від дороги.

А на Іршавщині річка Боржава підтопила трасу "Мукачево - Рогатин". Шляховики рятують проїзд мішками з піском.

Не минулося без жертв. У Воловці п'ятикласник на перерві побіг дивитися, як річка вийшла з берегів і впав у воду. Очевидці намагалися врятувати хлопця, проте безуспішно, його досі шукають надзвичайники.

Загалом по області затопило понад 800 гектарів сільських угідь та 170 гектарів пасовищ. Обласні депутати зібралися на прозачергове засідання. Вирішують, як компенсувати людям збитки. Виділили 2,5 мільйони гривень для надзвичайників. Звернулися по допомогу й до Кабміну. Та кажуть - наслідки негоди могли бути не такими серйозними, якби в Раді звернули увагу на протипаводкову програму "Тиса".

"Як мінімум, 10 років вона не фінансується. Звичайно, якщо би було відбудовано дамбові простори, так, як воно передбачено - ми би цей пік паводків зараз пропускали без проблем", - зазначив Михайло Рівіс, голова Закарпатської обласної ради.

Синоптики попереджають - негода ще кілька днів не відступатиме.

"Через територію Польщі і Словаччини до нас підійшла чергова хвиля опадів, вона прокручується, зробить оберт і повернеться до нас, будуть тривати знову опади", - повідомив Василь Манівчук, начальник Закарпатського центру гідрометеорології.

Дощі припиняться, кажуть в обласному центрі гідрометеорології, лише у вихідні.