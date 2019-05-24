В пятницу, 24 мая, в известной украинской певицы Tayanna состоялась официальная премьера композиции "Без тебе", которую она спела с исполнителем Laud. Отмечается, что это первая дуэтная работа Татьяны Решетняк в творческой карьере.



"Эта песня о гордости, которая мешает людям признаться в их чувствах. Поэтому мы остаемся одни и спим в пустой и холодной постели, но мысленно молимся за любимого человека" - откровенно поделилась Tayanna.

"Мы с Таней знакомы уже лет десять. Мне всегда нравился ее голос, у нее очень яркий и выразительный тембр, мне всегда было интересно поработать вместе. Помню, на первой репетиции к ее сольному концерту я взял гитару, и мы начали импровизировать, что переросло в настоящую магию. Надеюсь, слушателям песня "Без тебе" понравится также, как она нравится нам", - рассказывает о сотрудничестве Laud.

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