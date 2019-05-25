"Не подведи президента": поклонники обратились к Кошевому [ Редактировать ]
В четверг, 23 мая, в Киеве прошли съемки первого выпуска юмористического шоу "Лига смеха" с новым ведущим - Евгением Кошевым.
Первая леди страны Елена Зеленская на странице в Instagram поделилась фотографией Кошевого на сцене, а также показала свои снимки из зрительного зала.
"Новый ведущий "Лиги смеха" – старый друг-человек-эмодзи. В добрый путь!" - написала она в одном из постов.
"Кто будет Коломойского пародировать?" "Жека, не подведи президента", "А похудел как от радости", - пишут в комментариях.
Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)
Ранее сообщалось, что бывшая жена Потапа пришла на свадьбу с новым возлюбленным.
по теме
Кончита Вурст шокировала эпатажным фото
Победитель конкурса "Евровидение-2014" Том Нойвирт, известный под псевдонимом Кончита Вурст, ошарашил поклонников
Муж Полины Гагариной оскорбил фанатов
Популярная певица Полина Гагарина оказалась в центре скандала
"Дуэт назывался бы NOGI": MARUV шокировала фото с Поляковой
Украинские певицы Оля Полякова и MARUV показали смелое совместное фото
Анжелика Варум и Леонид Агутин отправились в свадебное путешествие
вездная пара Варум и Агутин отправились в романтическое путешествие в Венецию
Каменских заподозрили в беременности (фото)
Украинская певица Настя Каменских опубликовала новый снимок в Instagram