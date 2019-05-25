В четверг, 23 мая, в Киеве прошли съемки первого выпуска юмористического шоу "Лига смеха" с новым ведущим - Евгением Кошевым.

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Первая леди страны Елена Зеленская на странице в Instagram поделилась фотографией Кошевого на сцене, а также показала свои снимки из зрительного зала.



"Новый ведущий "Лиги смеха" – старый друг-человек-эмодзи. В добрый путь!" - написала она в одном из постов.

"Кто будет Коломойского пародировать?" "Жека, не подведи президента", "А похудел как от радости", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Потапа пришла на свадьбу с новым возлюбленным.