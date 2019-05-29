Ани Лорак покрасовалась в авто и очаровала сеть [ Редактировать ]
Известная певица Ани Лорак часто радует поклонников новыми фото. В этот раз артистка показала себя в автомобиле.
Снимок "дива" опубликовала на своей странице в Instagram. Артистка позирует в серой футболке, подчеркивающей ее пышную грудь, и серой джинсовой куртке. Волосы Ани Лорак небрежно собраны. Для кадра певица выбрала неброский макияж с акцентом на глаза с помощью черных стрелок.
"Какая красотка", "Красивая", "Прекрасная", "Какая же вы нежная", "Богиня", "Обворожительная и такая милая", - пишут в комментариях.
Раньше сообщалось о том, что Лорак восхитила подписчиков. А также заинтриговала рассказом о новой жизни.
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