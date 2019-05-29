Американськими штатами пронеслися руйнівні торнадо [ Редактировать ]
Трьома американськими штатами - Огайо, Кклахома та Міссурі - пронеслися кілька десятків руйнівних торнадо.
Щонайменше 130 людей постраждали. Один чоловік загинув: в його будинок влетіла припаркована машина. Це сталося в Огайо. У кількох великих містах масові відключення електрики і газу. Подекуди смерчі повністю зрівняли будинки із землею. Тим часом штат Канзас потерпає від повені. Там через сильні зливи з берегів вийшла річка Арканзас.
Водою підтопило одразу кілька невеликих міст, також підвищився ризик прориву дамби. У будинках, розташованих в низинах, рівень води сягає до вікон, а подекуди і зовсім видно тільки дахи. Наразі прогноз неатішний - рівень води в річці продовжить підвищуватися.
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