Трьома американськими штатами - Огайо, Кклахома та Міссурі - пронеслися кілька десятків руйнівних торнадо.

Щонайменше 130 людей постраждали. Один чоловік загинув: в його будинок влетіла припаркована машина. Це сталося в Огайо. У кількох великих містах масові відключення електрики і газу. Подекуди смерчі повністю зрівняли будинки із землею. Тим часом штат Канзас потерпає від повені. Там через сильні зливи з берегів вийшла річка Арканзас.

Водою підтопило одразу кілька невеликих міст, також підвищився ризик прориву дамби. У будинках, розташованих в низинах, рівень води сягає до вікон, а подекуди і зовсім видно тільки дахи. Наразі прогноз неатішний - рівень води в річці продовжить підвищуватися.

