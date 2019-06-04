На Рівненщині від кору померло немовля [ Редактировать ]
На Рівненщині від кору померло немовля. Дитина народилося передчасно. І одразу після пологів її перевели до реанімації. Мама під час вагітності захворіла на кір.
З таким випадком, коли хвороба передалася дитині, зіткнулися вперше, - кажуть медики. Але, якби імунітет мами був сильніший - трагедії могло б і не статися.
Лікарі вкотре закликали людей робити щеплення. А жінок, які планують стати мамами, ставитися до цього більш відповідально, адже під час вагітності вводити вакцину вже не можна.
Від ускладнень після кору лише на Рівненщині цьогоріч померло четверо людей, з них - двоє дітей.
"Вірус кору дав ускладнення на мозок, на легені. Були надані усі реанімаційні заходи. Однак, дитину врятувати не вдалося і вчора вона померла. Кір був підтверджений лабораторно нашої вірусологічною лабораторією. Вона перехворіла на 27 тижні вагітності, а на 30 вона родила. Якщо мама не мала імунітету, то ясно, що він не передасться той імунітет", - повідомив Віктор Мороз, завідувач епідвідділу Рівненського обласного лабораторного центру.
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