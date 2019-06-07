В команді Зеленського не виключають, що рішення суду може бути не на користь президента

Вже у вівторок Конституційний суд розпочне розгляд головної політичної справи цього літа щодо конституційності указу президента про розпуск Верховної Ради.

Причому в команді Зеленського не виключають, що рішення суду може бути не на користь президента. Принаймні представник глави держави в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що юристи готуються до захисту позиції президента в суді.

А також шукають варіанти на випадок, якщо указ скасують.