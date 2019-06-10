У Лівані влаштували генеральне прибирання прибережних вод [ Редактировать ]
У Лівані влаштували генеральне прибирання. По всій країні розчищають пляжі та прибережні води.
Це ініціатива міністерства навколишнього середовища. Участь в акції узяли 5 тисяч волонтерів. Організовано наводять лад на понад сотні пляжів. Зібране сміття сортують одразу, частину - відправлять на переробку.
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