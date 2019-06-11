На Світлодарській дузі бойовики атакують позиції оборонців [ Редактировать ]
Неспокійно останніми днями і в районі Світлодарської дуги. Про нічні ворожі провокації та прифронтовий побут армійців - у репортажі Геннадія Вівденка.
На цих позиціях, ані миру, ані війни. Вдень - тиша. Вночі - знову починається стрілянина. Противник нашим воїнам покою не дає.
"Днем вылазили перекрывать блиндаж. Предупредили они стрелкотней. Слезли, хотя сами ходят, строятся, укрепляются. Ну, а мы - наблюдаем", - розповідає Роман, військовослужбовець ЗСУ.
Роман народився і виріс в Артемівську - тепер це Бахмут. Працював вантажником, а коли російські найманці напали на Україну - пішов на фронт. Рідний дім - за кілька кілометрів звідси.
Ворог веде вогонь, як тут кажуть, із цієї "зеленки" - лісосмуги в районі тимчасово окупованого Дебальцевого. Та не менше від окупантів бійцям дошкуляє спека. Утім рятуються від неї в добре обладнаних глибоких бліндажах.
"От наші апартаменти, тут відпочиваємо. Взагалі, супер", - показує Володимир, військовослужбовець ЗСУ.
Є у вояків і домашнє господарство, - міні-ферму облаштували просто за передовими окопами. Кролів називають сепарами, та їсти їх не збираються. Тримають так - щоб душа не зачерствіла.
"Тут у місцевих взяли пару банок консервів, їм дали гроші - вони не хотіли брати. Маленькі були. Хліб, морква, капуста, що нам - те і їм", - розповідає Володимир, військовослужбовець ЗСУ.
Це суто по українськи - навіть на війні займатися господарством. Володимир з Житомирщини, показує у копанці сріблястих карасів. Самі зробили дві заводі з відтоки місцевої річки Луганки. Рибу поки що їсти не збираються - спостерігають, - кажуть, допомагає психологічно відпочити після бою.
"Перший раз купили, але вони туди втекли. А потім пішли на водосховище, наловили і запустили. Відразу до душі, якось треба від цього відходити, чи як там, от вийшов - подивився", - розповідає Володимир, військовослужбовець ЗСУ.
Поруч - донбасівець Роман. Готується до наступного нічного бою. Він не сумнівається - це чергова провокація російських окупантів.
"Ближе к вечеру мы закинем ленту сюда. Вдруг начнется эта местная беда - закинем ленту, перезарядил и готово", - зазначив Роман, військовослужбовець ЗСУ.
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