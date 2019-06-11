Канада заборонить одноразовий пластиковий посуд [ Редактировать ]
Канада заборонить одноразовий пластиковий посуд. Про такі наміри уряду оголосив прем'єр країни - Джастін Трюдо. Приклад узяли з Євросоюзу, там уже від наступного року не можна буде використовувати пластикові вироби, для яких є екологічна альтернатива. Що саме заборонять у Канаді, вирішать науковці. Найімовірніше це будуть пластикові пляшки, соломинки, столовий посуд. Нові норми мають запрацювати з 2021 року.
"Які продукти забороняти, ми будемо вирішувати на основі наукових даних та з огляду на досвід Євросоюзу. Ми залучатимемо регіональну владу та виробників до запровадження єдиних стандартів по всій країні. Компанії, які виробляють або продають пластикову продукцію, - відповідатимуть за збирання сміття і його перероблення", - говорить Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади.
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