Канада заборонить одноразовий пластиковий посуд. Про такі наміри уряду оголосив прем'єр країни - Джастін Трюдо. Приклад узяли з Євросоюзу, там уже від наступного року не можна буде використовувати пластикові вироби, для яких є екологічна альтернатива. Що саме заборонять у Канаді, вирішать науковці. Найімовірніше це будуть пластикові пляшки, соломинки, столовий посуд. Нові норми мають запрацювати з 2021 року.

"Які продукти забороняти, ми будемо вирішувати на основі наукових даних та з огляду на досвід Євросоюзу. Ми залучатимемо регіональну владу та виробників до запровадження єдиних стандартів по всій країні. Компанії, які виробляють або продають пластикову продукцію, - відповідатимуть за збирання сміття і його перероблення", - говорить Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади.