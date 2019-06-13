Страшна знахідка на Рівненщині. Тут знайдені неспростовні свідчення про розстріли в’язнів радянського режиму. Наразі з землі дістали останки 19 людей, а загалом же йдеться про сотні захоронених українців, які пролежали там майже вісімдесят років. Докладніше розкаже Сніжана Сидорук.

Скелети, взуття та фрагменти одягу. Масове поховання виявили пошуковці під час розкопок на території колишньої в'язниці у місті Дубно.

"В даному захороненні ми на даний момент вскрили 19 останків. Серед них три точно жіночих. Зараз видно з даного випадку, що є три кульових отвори, які пройшли через черепи цих в'язнів", - говорить Володимир Харчук, учасник пошукової групи центру "Доля".

"Це дійсно розстріляні були НКВДистами. Це проводила така трійка розстріли", - говорить Іван Касянчук, науковий співробітник відділу історії Історико-культурного заповідника у Дубні.

Розстрілювали засуджених у підвальних камерах. Майже вісімдесят років тому Народний комісаріат внутрішніх справ облаштував тут катівню.

У цій кімнаті людей розстрілювали. Людина ішла вперед, поки рухалася, за нею ішов кат і робив постріл у потилицю. Потім кров, яка збиралася, витікала і змивалася в каналізацію.

Братську могилу, розповідають дослідники, наказали викопати вже німці, які у червні 41 зайняли Дубно.

"По одному із архівних документів було якраз вказано, що зачищаючи цю територію, німці взяли 9 військовополонених і семеро громадян Дубна єврейської національності, вони заставили їх ось саме рити цю яму і провести це поховання", - говорить Ерна Шевчук, представник комісії з питань розсекречення подій минулого Дубенської міської ради.

Місцеві краєзнавці знали про жорстокість у колишній Дубенській в'язниці. Але на територію режимного об'єкта потрапити не могли. Нині військові облаштовують тут казарми. З новими господарями науковці і домовилися про розкопки.

"Розстріляно 527 осіб. Переважно це були, аби ви розуміли не кримінальники, а політичні особи. Ну в більшості очевидно були українці, але є поляки і євреї", - говорить Іван Касянчук, науковий співробітник відділу історії Історико-культурного заповідника у Дубні.

Щоб вшанувати безневинно убитих і перепоховати їхні останки, міська влада виділила майже двісті тисяч гривень.

"Зробити там щось подібне меморіалу такого. Ми ще поки що не знаємо. Тільки по дозволу від командувача ми можемо там працювати. Але дозвіл є", - говорить Василь Антонюк, міський голова Дубна.

Нині на колишній тюремній стіні меморіальна дошка. На ній лише з десяток прізвищ закатованих. Сотні ж імен розстріляних невідомі. Радянські карателі знищили всі архіви перед відступом. Дослідники сподіваються, що після розкопок, які триватимуть упродовж літа, мертві усе ж тики "заговорять" - і розсекретять трагічну історію Дубенської в'язниці.