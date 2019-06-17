В США, в городе Филадельфия, выпускной вечер обернулся перестрелкой. В результате происшествия погиб человек и пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщает NBC.

На выпускном присутствовали около 60 человек. В результате стрельбы один человек погиб и 7 получили огнестрельные ранения.

С пострадавших 4 несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет. Они получили огнестрельные ранения, не представляющие угрозы для жизни.

Сейчас полиция штата ведет поиски подозреваемого в совершении нападения.

Ранее сообщалось, что пенсионер застрелил двух заложниц, а также в баре устроили перестрелку.