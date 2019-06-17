Выпускной обернулся стрельбой, есть погибшие [ Редактировать ]
В США, в городе Филадельфия, выпускной вечер обернулся перестрелкой. В результате происшествия погиб человек и пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщает NBC.
На выпускном присутствовали около 60 человек. В результате стрельбы один человек погиб и 7 получили огнестрельные ранения.
С пострадавших 4 несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет. Они получили огнестрельные ранения, не представляющие угрозы для жизни.
Сейчас полиция штата ведет поиски подозреваемого в совершении нападения.
Ранее сообщалось, что пенсионер застрелил двух заложниц, а также в баре устроили перестрелку.
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