ЄС виділяє 30 мільйонів євро на податкову та митну реформи в Україні. Ці гроші підуть на програму підтримки управління державними фінансами. Вона розрахована на 4 роки і передбачає експертний супровід переформатування галузі, а також запровадження в ній ІТ-технологій.

За словами голови Державної податкової служби України Сергія Верланова, насамперед будуть реалізовані кілька проектів - щодо оптимізації адміністрування податків на прибуток та додану вартість.