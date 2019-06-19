ЄС надає 30 мільйонів на реформу митної галузі України [ Редактировать ]
ЄС виділяє 30 мільйонів євро на податкову та митну реформи в Україні. Ці гроші підуть на програму підтримки управління державними фінансами. Вона розрахована на 4 роки і передбачає експертний супровід переформатування галузі, а також запровадження в ній ІТ-технологій.
За словами голови Державної податкової служби України Сергія Верланова, насамперед будуть реалізовані кілька проектів - щодо оптимізації адміністрування податків на прибуток та додану вартість.
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