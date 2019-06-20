Проблема тільки в тому, що за гроші не купиш популярності

Дайте грошей... президенту. Дональд Трамп почав збирати кошти на свою передвиборчу кампанію - і в перший же день отримав рекордну суму. Скільки зібрав - розкаже Дмитро Анопченко.

Дональд Трамп чоловік не бідний. Але проводити агітацію власним коштом в Америці не заведено. Тому попрохав прихильників підтримати його фінансово. І ті відгукнулися. Загалом за добу після офіційного оголошення про старт кампанії - зібрано майже 25 мільйонів доларів пожертв. І це справді чимало. Для порівняння Барак Обама, коли переобирався, зібрав 86 мільйонів за цілий перший квартал своєї кампанії. А тут третина цієї суми лише за добу.

За ці гроші республіканцям доведеться звітувати, тому перебільшити заради піару вони не могли. Сума справді рекордна. Інше питання - і воно зараз непокоїть Америку - це великий бізнес скинувся чи прості американці свої незначні суми переказали?

У штабі Трампа пояснюють: більшість переказів - це суми до двохсот доларів. Тобто справді від тих, хто щиро підтримує політику президента. Зробити це просто. Ось, наприклад, розділ на сайті Трампа.

Тут текст - "я з вами, я боротимуся за вас, і моя перемога буде за вас". І кнопки з цифрами. 35, 50, 100, тисяча доларів. Хто скільки може. Натискаєш, вводиш номер кредитки - і справу зроблено.

Проблема тільки в тому, що за гроші не купиш популярності. Рейтинг Трампа ніколи не перевищував 45 відсотків. Зараз від 39 до 43. А з такими цифрами дуже складно переобратися, враховуючи, що Джо Байден у багатьох штатах наступає йому на п'яти.

Тож, хоч пожертви і вражають, це не означає, що вся країна схвалює дії Трампа і готова за нього голосувати. Скоріше, рекордні кошти свідчать про інше. Президентові вдалося не розгубити своїх прихильників. Але чи вистачить їхньої підтримки та голосів, щоб отримати заповітний другий термін - поки що питання і для самого Трампа.