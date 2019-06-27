"Відновити відносини з Росією та встановити мир на Донбасі": суд не виявив порушення у заклику депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Солода [ Редактировать ]
Донецький окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову проти депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Солода.
Один із кандидатів по мажоритарному округу звинуватив нардепа у заклику до порушення територіальної цілісності України. Кандидата розізлив рекламний борд Юрія Солода у Слов'янську зі словами "Відновити відносини з Росією та встановити мир на Донбасі". Суд став на сторону Юрія Солода, в його словах жодного порушення не виявили.
"Наш кандидат дійсно вболіває за Україну, вболіває за Донбас, він тут народився і він дійсно хоче миру, миру на Донбасі, миру для всіх і очевидно що для цього слід налагоджувати відносини з Росією. Це заклик не до розділення України, цей заклик лише спрямований на мир", - говорить Юрій Красненко, адвокат народного депута, "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Солода.
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