Столиця Індії страждає від сильних злив [ Редактировать ]
Щонайменше 27 осіб загинули в Мумбаї внаслідок кількох обвалів стін, спричинених сильними зливами. Стихія в регіоні не вщухає уже третій день. На залитих водою дорогах довжелезні затори. З місцевого аеропорту літаки вилітають з півгодинною затримкою.
Деякі міжміські електрички прибувають з більш ніж двогодинним запізненням. Тисячі співробітників офісів годинами стоять у заторах. За прогнозами синоптиків, негода триматиметься ще добу.
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