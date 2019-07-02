Щонайменше 27 осіб загинули в Мумбаї внаслідок кількох обвалів стін, спричинених сильними зливами. Стихія в регіоні не вщухає уже третій день. На залитих водою дорогах довжелезні затори. З місцевого аеропорту літаки вилітають з півгодинною затримкою.

Деякі міжміські електрички прибувають з більш ніж двогодинним запізненням. Тисячі співробітників офісів годинами стоять у заторах. За прогнозами синоптиків, негода триматиметься ще добу.