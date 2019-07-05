Пенсіонерка з Польщі влаштувалася моделлю [ Редактировать ]
Освоїти професію манекенниці у 80 років - вирішила літня пані з Польщі. Колишня акторка, Гелена Норовіч уже чотири роки в модельному бізнесі - відпрацьовує фотосесії та виходить на подіуми, а ще - стала музою для популярного в Польщі дизайнерського дуету.
"Те, що зараз зі мною відбувається, я вважаю другим життям. Яке я отримала, подолавши вісімдесятирічний рубіж. І я люблю це життя, воно надихає інших людей не втрачати надії, вірити в себе, здійснювати свої мрії та виконувати бажання", - говорить Гелена Норовіч, модель.
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