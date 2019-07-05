У Києві з'явилася перша смартвулиця. Ділянку завдовшки майже 200 метрів реконструювали за кошти приватного інвестора і обладнали технологічними ноу-хау. Автори ідеї кажуть, що врахували всі потреби сучасного жителя столиці. У цьому переконалась Ольга Клюєва.

Вулиця майбутнього з'явилася посеред символів минулого. Сучасний житловий комплекс в оточенні мікрорайону занедбаних хрущівок. Але ця ділянка вулиці Салютної справжній еталон технологічності та екологічності. Іновації тут в прямому сенсі - на кожному кроці.

"Розумні лавочки. Якщо треба підзарядити свій смартфон, тут є лавочки обладнані сонячними батареями, які дають можливість підзарядити телефони. Задача побудови цієї вулиці була зробити її комфортної безпечною та певним еталоном для розповсюдження досвіду по іншим вулицям нашого міста м для розповсюдження цього досвіду", - говорить Юрій Назаров, директор департаменту інформаційних технологій КМДА.

Екологічний сухий фонтан, велодоріжки, підзарядження електромобілів і особлива гордість - ось цей датчик вимірювання якості повітря.

До реалізації проекту залучили іноземні та українські стартапи. Зокрема, підзарядження телефонів від сонячних панелей розробили вітчизняні винахідники. Контролюють безпеку на вулиці 12 камер, які розпізнають обличчя та номери машин. Також встановлена кнопка екстереного виклику, яка увімкне сирену та з'єднає з поліцією. Місцеві мешканці вважають, що від нападу вандалів диво-вулиця захищена.

"Я вважаю, що це не є проблема, вандали є і з ними можно боротися в будь-якому місті, в будь-який країні".

Ця еталонна ділянка обійшлася інвесторам у півмільйона гривень. Керівництво міста обіцяє, що згодом такі розумні вулиці з'являться і в інших районах столиці.