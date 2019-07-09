Словенці виточили з дерева Меланію Трамп [ Редактировать ]
Незвична скульптура Меланії Трамп з'явилася у містечку Севніца у Словенії. Саме звідти родом перша леді США. Фігура грубо відточена і копіює образ Меланії на церемонії інавгурації Дональда Трампа 2017 року.
Фото швидко стало темою жартів у соцмережах. Автора роботи називають представником наївного мистецтва.
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