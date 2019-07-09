На Донбасі від ворожого обстрілу загинув український військовий [ Редактировать ]
На Донбасі сьогодні помер військовий 92-ї окремої механізованої бригади Владислав Локтіонов, - про це повідомили в командуванні Об'єднаних сил.
Боєць гранатометного взводу зазнав осколкових поранень 7 липня, внаслідок влучення ворожої міни, поблизу селища Південне.
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