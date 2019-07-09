З 30 червня по 7 липня 2019 року Фондом Інноваційних Проектів було проведено опитування громадської думки на тему: "Електоральні симпатії українців напередодні позачергових виборів до Верховної Ради України у 2019 р.". Дослідження проводилось по всіх регіонах України за винятком АР Крим і непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей.

Всього було опитано 2008 респондентів у віці від 18 років і старше. Опитування репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками. Метод опитування - індивідуальне інтерв'ю ("face-to-face") за місцем проживання респондента. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, то з тих українців, хто планує голосувати і вже визначився зі своїм вибором, за партію "Слуга народу" віддали б свої голоси 40,9%, партію "Опозиційна платформа - За життя" - 14,3%, партію "Європейська Солідарність" - 7,9%, партію "Голос" - 7,2%, ВО "Батьківщина" - 7,0%, партію "Громадянська позиція" - 3,9%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 3,8%.