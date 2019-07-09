СБУ перекрила потужний канал контрабанди цигарок до Європи.

Їх виробляли на підпільному заводі під Києвом і нелегально постачали до Великої Британії. Контрабанду оцінюють у 130 мільйонів гривень. А для економіки Британії це збитки на 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Четверо осіб затримано - це громадяни України, Білорусі та Польщі. Наразі слідство встановлює причетних до злочину посадовців митниці та прикордонної служби.

"Дивіться, тут навіть здоровий глузд каже, що неможливо було перемістити такі партії контрафактних цигарок без участі посадовців цих органів. Якщо нам вдасться встановити хто саме з посадовців були причетні до цієї діяльності, то звісно, ці особи будуть притягнені до відповідальності", - зазначив Іван Баканов, т.в.о.голови Служби безпеки України.