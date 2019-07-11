У Кропивницькому під виглядом облагороджування крон дерев знищили кленовий гай. Замість дерев у міському парку - тепер тисяча стовбурів. Хто й навіщо завдав непоправної шкоди зеленим насадженням - з'ясовувала Олена Бринза.

Стовбури замість дерев та сухі гілки. Це омолодження зелених насаджень по-кропивницьки. Місцеві чиновники намагались окультурити парк Перемоги, однак від густого гаю залишився - зруб.

"Це жахіття якесь, бо клени це клени гостролисті, які дуже погано переносять обрізку вони можуть ще кілька років животіти випускати пагінці, але воно все-одно не набере своєї крони, вони перестали виконувати функцію з якою їх висадили це очищення повітря, створення зеленої зони", - говорить Надія Паливода, громадський інспектор Державної екологічної інспекції у Кіровоградській області.

Все почалося минулої весни. Фірма-підрядник виграла тендер на благоустрій парку. Згідно з проектом, насадження мали "освіжити" і сформувати крони. Натомість близько тисячі дерев обрізали "під нуль", після чого частина з них одразу всохла. За таку "ведмежу послугу" місто заплатило майже 9 мільйонів бюджетних гривень. Крім того, на благоустрій цій фірмі виділили ще майже 31 мільйон.

"Формувальна обрізка у нас чітко визначена Законодавством - це всього навсього видалення одної дворічних пагонів, це те, що у дерева відростає за один - два роки тоненьких гілочок і вона проводиться багато років підряд, коли з дерева формується шарик, квадратик, трикутник", - говорить Надія Паливода, громадський інспектор Державної екологічної інспекції у Кіровоградській області.

Еко-інспектори вже склали на фірму-підрядника протокол та подали до суду. Щоправда в компанії своєї провини у знищенні дерев - не бачать.

"У нас підписаний договір, ми виграли торги, всі роботи проводяться згідно проектно-кошторисної документації, постійно технічний нагляд присутній на об'єкті, який постоянно підказує, рахує всі роботи", - говорить Алла Чернік, директор колективного підприємства "Єлизавета".

Контролює ці роботи у міському парку спеціальний спостерігач. Однак він визнає, що на обрізуванні дерев не знається. Й немає віповідних інструкцій.

"Нормативна документація вказує лише два випадки або шаровидне, або клиновидне, на об'єкті обрізані дерева клиновидно, які я можу зауваження давать підряднику, якщо схема контролю з кресленням або картинками у нас немає", - говорить Олег Андалюкевич, незалежний спостерігач за технічним наглядом виконання робіт на об'єкті.

Якщо провину фірми-підрядника доведуть у суді, вона заплатить штраф всього вісім тисяч гривень. З майже сорока мільйонів. За цю мізерну суму відновити майже тисячу втрачених кленів вочевидь не вийде.