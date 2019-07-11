Музфестиваль у Роскілле закупив багаторазові склянки [ Редактировать ]
Музичний фестиваль у Роскілле - найбільший у Північній Європі - зробив новий крок до екологічнішого споживання. Організатори замінили одноразові пластянки для напоїв на багаторазові. На фестиваль доправили промислову машину, здатну за годину помити дев'ять тисяч посудин без побутової хімії.
Нові склянки можна використовувати до 25 разів. Схему вже застосовували на менш велелюдних фестивалях, і попереду ще один наприкінці липня. Глядачі сприймають ідею з розумінням, попри те, що за посуд треба внести заставу п'ять крон - приблизно 6 гривень.
"Таким чином ми збираємося скоротити використання пластикової та паперової тари на літніх данських музичних фестивалях щонайменше на два мільйони", - говорить Крістіан Свайгард, менеджер музичного фестивалю.
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