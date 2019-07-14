Индонезию накрыло стихийное бедствие [ Редактировать ]
В воскресенье, 14 июля, на территории Индонезии произошло землетрясение. Магнитуда происшествия достигла отметки в 7,3. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По предварительной информации, эпицентр подземных толчков находился в 152 км к юго-востоку от населенного пункта Софифи, расположенного на крупнейшем из Молуккских островов. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.
Данных о пострадавших нет. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что Филиппины всколыхнуло землетрясение, а также у берегов Австралии произошло стихийное бедствие.
по теме
Филиппины всколыхнуло землетрясение
Отмечается, что магнитуда стихийного бедствия достигла отметки 5,8
CША сколыхнуло стихийное бедствие
Отмечается, что магнитуда стихийного бедствия достигла отметки 7,1
Польшу сколыхнуло землетрясение, три человека погибло
В понедельник, 1 июля, в Польше на угольной шахте под Катовице произошло мощное землетрясение
В Киеве мощный ливень затопил улицы (видео)
В воскресенье, 14 июля, в Киеве резко испортились погодные условия
Серьезное ДТП в Днепре: в аварии пострадали дети
В воскресенье, 14 июля, в Днепре на пересечении Запорожского шоссе и улицы Паникахи произошло ДТП