В воскресенье, 14 июля, на территории Индонезии произошло землетрясение. Магнитуда происшествия достигла отметки в 7,3. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По предварительной информации, эпицентр подземных толчков находился в 152 км к юго-востоку от населенного пункта Софифи, расположенного на крупнейшем из Молуккских островов. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.



Данных о пострадавших нет. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что Филиппины всколыхнуло землетрясение, а также у берегов Австралии произошло стихийное бедствие.