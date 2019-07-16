В Італії затримали учасників бойових дій на Донбасі [ Редактировать ]
Про спробу замаху з боку "групи проукраїнських неонацистів" заявив віце-прем'єр та міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні. Про це пише італійське інформагентство Ansa.
Підозрюваних затримали в Турині. Під час обшуків у них виявили зброю, зокрема ракету типу "повітря-повітря".
На думку Сальвіні, затримані - проукраїнські неонацисти, які раніше нібито брали участь в антитерористичній операції на Донбасі. Щоправда, італійська поліція цю інформацію наразі ніяк не прокоментувала. Як і вітчизняні дипломати.
Розслідування за фактом імовірного замаху розпочали після погроз на адресу італійського прем'єра.
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